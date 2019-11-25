У бывшего главы российского региона изъяли имущества на два миллиарда рублей

Нижегородский районный суд постановил изъять имущество обвиняемого в получении крупной взятки бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги, которое оценивается в два миллиарда рублей, в пользу государства. Об этом сообщила адвокат подсудимого Елена Вяткина, передает ТАСС.

В частности, изъятию подлежат 8,5 миллиона рублей, 224 тысячи долларов, 660 тысяч евро, наручные часы стоимостью миллион рублей, а также около 950 дорогостоящих предметов роскоши на общую сумму почти 30 миллионов рублей и именные акции. Кроме того, в доход государства собираются обратить недвижимое имущество: земельный участок стоимостью девять миллионов рублей, два не поставленных на кадастровый учет объекта за 156 и 353 миллиона рублей, а также две квартиры и помещение в Йошкар-Оле, общая кадастровая стоимость которых — более 22 миллионов рублей.

Адвокат обвиняемого отметила, что решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано. По ее словам, в состав подлежащего изъятию входило имущество восьми юридических лиц. Некоторое из этого было приобретено раньше, чем Маркелов стал губернатором, добавила она.

Леонида Маркелова задержали 13 апреля 2017 года по обвинению в получении взятки в размере 235 миллионов рублей. На следующий день его поместили под стражу. Он занимал пост главы Марий Эл c января 2001 года. До этого был депутатом Госдумы, входил во фракцию ЛДПР. Работал адвокатом, также служил в военной прокуратуре.

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