Арестанта в «Лефортово» захотели наказать за портрет Путина

Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов, находящийся в московском следственном изоляторе «Лефортово», едва не был заключен в карцер за то, что поставил в своей камере портрет президента России Владимира Путина. Увидевший портрет сотрудник Генпрокуратуры счел такой предмет нарушающим правила внутреннего распорядка, пишет в «Московском комсомольце» член Совета по правам человека при президенте и заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Маркелов рассказал членам комиссии, что вырезал из газеты фотографию главы государства на фоне детей, поместил снимок в рамку и поставил у стены. За это прокурор внес представление администрации СИЗО, поэтому политик ждал, что его «вот-вот поместят в карцер». Однако за него вступились сотрудники «Лефортово» — по словам Меркачевой, это едва ли не первый случай в истории этого изолятора, когда тюремщики встали на сторону арестанта.

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Также сообщается, что Маркелов, проходящий обвиняемым по делу о получении взятки на 235 миллионов рублей, готовится к этапированию в Нижний Новгород, где будет рассматриваться его дело. Он жалуется на сильные боли в суставах, но отказывается идти на сделку со следствием, несмотря на возможность перевода под домашний арест.

В декабре 2018 года Меркачева сообщала о том, как арестанты в «Лефортово» готовятся к встрече Нового года. Помимо Маркелова, там также содержатся бывший глава Коми Вячеслав Гайзер, полковник МВД Дмитрий Захарченко, бывшие высокопоставленные сотрудники Следственного комитета и украинские моряки, задержанные в ноябре после инцидента с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе.

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