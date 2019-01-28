Ради комфорта украинских моряков в СИЗО потеснили российских арестантов

Арест 24 украинских моряков ухудшил бытовые условиях находящихся в СИЗО «Лефортово» российских бывших губернаторов и миллиардеров. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, администрация изолятора выселила российских VIP-сидельцев из хороших камер и поместила туда моряков.

Источник отметил, что их судьбой интересуется пресса, украинские власти, а также за этой темой следят в Европе, поэтому важно было обеспечить комфортное пребывание иностранных арестантов в «Лефортово».

Этот изолятор подведомственен ФСБ, поэтому там содержится особый контингент: бывшие чиновники, крупные бизнесмены, главы регионов.

Несколько лет назад администрация начала ремонтировать двухместные камеры, в них появилась горячая вода, огороженный туалет, вентиляция. Арестантов обеспечили новыми телевизорами и холодильниками.

Неотремонтированные камеры пустовали, пока не случилось массовое заселение моряков.

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«Помещения, где оказались граждане РФ, находятся в плачевном состоянии: стены и потолок давно не красили, открытый унитаз, нет горячей воды, практически не работает вентиляция. В частном порядке сказали, что украинцам надо создать хорошие условия, чтобы они никуда не жаловались», — пояснил источник.

Российские VIP-сидельцы намерены жаловаться правозащитникам, чтобы добиться условий не хуже, чем у украинцев.

15 января 2019 года Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста 24 морякам, задержанным в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. В тот день три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Все задержанные моряки были арестованы на два месяца, их этапировали в Москву.

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