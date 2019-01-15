Украинские моряки отказались давать показания в российском суде

Украинские моряки, задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе, отказались давать показания на заседании в Лефортовском суде Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании рассматривалось ходатайство следствия о продлении морякам срока содержания под стражей на три месяца, до 6 апреля. Украинские моряки заявили, что не будут отвечать на вопросы суда, не касающиеся установления их личности, и сослались на 17 статью Женевской конвенции об обращении с военнопленными. После этого заседание было закрыто для публики.

17 статья Конвенции гласит, что «каждый военнопленный при его допросе обязан сообщить только свои фамилию, имя и звание, дату рождения и личный номер или, за неимением такового, другую равноценную информацию».

Суд удовлетворил ходатайство ФСБ и продлил содержание под стражей для восьми украинских моряков.

24 украинских моряка были задержаны пограничным управлением ФСБ России в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года. В тот день три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Все задержанные моряки были арестованы на два месяца, их этапировали в Москву.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!