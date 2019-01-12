Следствие по делу задержанных в Керченском проливе украинских моряков продлили

Следствие по делу арестованных украинских военнослужащих, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы, было продлено. Об этом в субботу, 12 января, ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

«Срок следствия по уголовному делу продлен до 25 мая», — рассказал собеседник агентства, добавив, что также следствие настаивает на продлении ареста обвиняемым на 3 месяца, то есть до 26 апреля.

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В декабре прошлого года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что задержанные украинские моряки не являются военнопленными. Он подчеркнул, что речь идет о фигурантах уголовного дела.

24 украинских моряка были задержаны пограничным управлением ФСБ России в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года. В тот день три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Все задержанные моряки были арестованы на два месяца, их этапировали в Москву.

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