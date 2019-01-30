ФСИН упрекнули в желании скрыть реальную жизнь в колонии

Правозащитники из «Коалиции #БезПыток» раскритиковали поправки в регламент Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о правилах посещения колоний общественными наблюдателями и направили в правительство и во ФСИН свои замечания к проекту. Об этом говорится в тексте замечаний, опубликованном на сайте фонда «Общественный вердикт».

Согласно проекту приказа ФСИН, визиты членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК) в колонии и следственные изоляторы будут регистрироваться на камеру тюремщиками. Сами же правозащитники смогут снимать фото и видео только с разрешения силовиков, использовать свою технику будет запрещено.

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Авторы замечаний указывают, что новые правила создадут дисбаланс между ФСИН и ОНК: администрации колоний и СИЗО получат право самим определять, что можно и что нельзя снимать, что имеет отношение к правам человека, а что нет. Никакой ответственности должностных лиц при этом не предусмотрено.

«Устанавливаются барьеры, которые выхолащивают саму идею независимого наблюдения. Кроме того, предлагаемыми правилами создается, по сути, инструмент, с помощью которого ФСИН сможет создавать нужную картинку силами ОНК», — говорится в тексте.

Члены «Коалиции» предлагают избежать возможных злоупотреблений, применив норвежскую модель. Согласно ей, общественники не могут пользоваться личной техникой, но сотрудники ФСИН обязаны снимать все, что потребуют наблюдатели.

Другие претензии правозащитников касались отсутствия ответственности силовиков за отказ предоставить правозащитникам записи с видеорегистраторов ФСИН и сроки хранения таких записей. Также они предложили запретить тюремщикам просматривать записи бесед заключенных с правозащитниками.

«Коалиция #БезПыток» была создана после публикации видеозаписи пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии №1. В коалицию входят Московская Хельсинкская группа, фонды «Общественный вердикт», «Русь сидящая» и «В защиту прав заключенных», правозащитный центр «Мемориал», движение «За права человека», «Команда 29», «Новая газета» и другие правозащитные организации и издания.

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