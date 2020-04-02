Бастрыкин лично возбудил дело против задержанных за крупную взятку офицеров МВД

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин лично возбудил дело против двух офицеров МВД, которые были задержаны за крупную взятку. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник в СК России.

Заместителям начальника Следственного департамента МВД генералам-майорам юстиции Александру Бирюкову и Александру Краковскому грозит до десяти лет лишения свободы.

Подписанное Бастрыкиным постановление о возбуждении дела датировано 1 апреля. Отмечается, что задержанные офицеры совместно со старшим следователем по особо важным делам полковником юстиции Александром Брянцевым допустили злоупотребление должностными полномочиями. По данным издания, офицеров задержали по делу о получении взятки размером в десять миллионов рублей.

Так, летом прошлого года сотрудниками Следственного департамента из столичного главка МВД было изъято дело в отношении девелопера Альберта Худояна, который обвинялся в совершении мошенничества в особо крупном размере. В материалах дела говорилось о хищении у компании «Мэнзфилд Икзекьютив Лимитед» права долгосрочной аренды трех земельных участков в районе Ленинградского шоссе. По словам собеседника издания, на эти участки, стоимость которых оценивается в 2,2 миллиарда рублей, наложили арест с запретом совершать сделки.

Офицеры планировали смягчить наказание и переквалифицировать действия Худояна на мошенничество, которое связано с неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства. Их действия совершались «из корыстной заинтересованности», говорится в постановлении.

Таким образом, офицеры добились «необоснованного смягчения» меры пресечения Худояну, «возвращению ему объектов хищения» и невозможности вернуть земельные участки законному владельцу.

Ранее сообщалось, что в Москве за крупную взятку задержали двоих сотрудников транспортной полиции. По данным следствия, 29 февраля, два офицера МВД: заместитель начальника полиции по охране общественного порядка и заместитель командира отдельной роты патрульно-постовой службы на станции Москва-Савеловская пообещали за полтора миллиона рублей помочь гражданину устроиться на работу в полицию. Подозреваемые утверждали, что могут оказать содействие в прохождении исследования на полиграфе.

