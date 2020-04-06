В Петербурге заявили об ухудшающейся с каждым днем обстановке с коронавирусом

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе ухудшается с каждым днем. Об этом сообщают РИА Новости.

В то же время, по его словам, Петербург на три недели отстает от Москвы по темпам распространения вируса. «У нас есть еще какое-то время, чтобы к этому подготовиться», — сказал глава региона на заседании «малого правительства» в Смольном.

В Петербурге выявлено 226 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 35 новых случаев. Трое человек скончались.

Число случаев заражения COVID-19 в России превысило шесть тысяч. Новых случаев больше всего в Москве и Подмосковье — там за последние сутки заразилось 591 и 82 человека соответственно. За все время зарегистрировано 47 летальных исходов, двое пациентов скончались за последние сутки, 406 человек выздоровели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!