В Петербурге заявили об ухудшающейся с каждым днем обстановке с коронавирусом

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе ухудшается с каждым днем. Об этом сообщают РИА Новости.
В то же время, по его словам, Петербург на три недели отстает от Москвы по темпам распространения вируса. «У нас есть еще какое-то время, чтобы к этому подготовиться», — сказал глава региона на заседании «малого правительства» в Смольном.
В Петербурге выявлено 226 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 35 новых случаев. Трое человек скончались.
Число случаев заражения COVID-19 в России превысило шесть тысяч. Новых случаев больше всего в Москве и Подмосковье — там за последние сутки заразилось 591 и 82 человека соответственно. За все время зарегистрировано 47 летальных исходов, двое пациентов скончались за последние сутки, 406 человек выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения