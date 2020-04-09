В российском регионе выписали почти тысячу штрафов нарушителям изоляции

Почти тысячу жителей Краснодарского края оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщается на сайте Краснодарского краевого суда.

В сообщении сказано, что в суды региона поступило более 1300 дел, возбужденных по части 2 статьи 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Из них было рассмотрено более 900, 831 гражданину выписан административный штраф. Временно прекращена деятельность 59 предприятий. Еще 17 дел закрыты из-за отсутствия состава преступления. Размер взысканий не уточняется.

По последним данным, в крае зарегистрировано 105 случаев заражения, один человек умер. Регион находится на шестом месте по числу инфицированных в России.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда писал, что в Москве 9 апреля выписано девять 15-тысячных штрафов за нарушение самоизоляции. Еще два административных дела готовятся к рассмотрению.

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон об увеличении размера штрафа за нарушение карантина. Теперь они составляют от 15 до 40 тысяч рублей.

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