Стало известно о десятках тысяч постановлений об обязательной изоляции в Москве

В Москве выдано более 36 тысяч постановлений об обязательной изоляции людей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного Роспотребнадзора.

Такие постановления в период с 31 декабря 2019 года по 5 апреля 2020 года получили люди, которые находились в контакте с вернувшимися из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, а также те, кто сам недавно вернулся из-за границы.

«Установлен контроль за соблюдением режима изоляции и карантина с привлечением органов внутренних дел. В случае нарушения режима изоляции и карантина возможно привлечение нарушителей к административной ответственности», — говорится в сообщении.

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