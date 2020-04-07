Россиянин почитал роман-антиутопию у озера и получил штраф

В Калининграде суд Ленинградского района оштрафовал местного жителя на 15 тысяч рублей за то, что он 6 апреля нарушил режим самоизоляции без «исключительных причин». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Россиянина признали виновным по части 2 статьи 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Мужчина не признал вину и указал, что ничего не нарушил, потому что он свободен в передвижении.

Сообщество «Типичный Калининград» во «ВКонтакте» связалось с местным жителем и выяснило, что его зовут Михаил Журавлев, а также опубликовало его полный рассказ от первого лица. В сообществе также утверждают, что мужчина стал первым жителем Калининградской области, получившим штраф по статье 6.3 КоАП.

По словам Журавлева, в тот день была теплая и солнечная погода и он отправился на берег Верхнего озера прогуляться и почитать роман-антиутопию «Мы» Евгения Замятина. Через десять минут к нему подошли полицейские и заявили, что он нарушает «какое-то постановление правительства Калининградской области».

У мужчины не было с собой паспорта, он с полицейскими съездил за документом и не сопротивлялся, так как был уверен, что никакого наказания не последует, так как он ничего не нарушал. После этого его повезли в суд, где вручили постановление о делу об административном правонарушении. Журавлев намерен оспорить решение суда.

Ранее сообщалось, что в Казани полицейские задержали пенсионерку, которая нарушила режим самоизоляции и вышла на улицу. На кадрах, опубликованных изданием «Подъем», видно, что сотрудники ведомства окружили женщину и просят ее поехать с ними в отделение. Та отказалась и пояснила, что вышла в аптеку и уже возвращалась домой, однако ее все равно повели в автомобиль для написания объяснений.

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