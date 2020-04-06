Московский школьник нарушил карантин и умер

В Москве умер 17-летний школьник, нарушивший карантин. Следователи нашли в его вещах неизвестный порошок, сообщает «Московский комсомолец» (МК).

По данным газеты, подросток был на каникулах вместе с матерью, недавно вернувшейся из-за границы. Они должны были соблюдать режим карантина из-за ситуации с распространением коронавируса. В выходные он попросил отпустить его погулять вместе с друзьями и через час вернулся домой. В понедельник, 6 апреля, школьник проснулся в 10 утра, затем сказал матери, что поспит еще немного. В 14:30 женщина обнаружила его без сознания.

По словам экспертов, школьник захлебнулся рвотными массами. В его вещах нашли неизвестный порошок, а в телефоне обнаружили переписку на тему зелья, пишет МК. Предполагается, что школьник мог раздобыть вещество во время своего последнего выхода на улицу.

Ранее, в марте, сообщалось, что в Москве 16-летний школьник выпил как минимум четыре банки энергетика и умер. Мать погибшего уточнила, что находила у него снюс и наркотики.

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