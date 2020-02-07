Российский школьник умер на уроке физкультуры

В одной из школ Московской области подросток умер на уроке физкультуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в поселке Молодежный городского округа Подольск. Скончался школьник 2004 года рождения.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причина смерти. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

В январе сообщалось, что в Пензе девятиклассник умер во время урока английского языка — школьник начал задыхаться и бледнеть, приехавшие врачи скорой не смогли ему помочь. Известно, что школьник учился в лицее №73. Он не жаловался на плохое самочувствие и «подавал большие надежды».

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