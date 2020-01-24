Российский школьник задохнулся на уроке английского языка

В Пензе девятиклассник умер во время урока английского языка — школьник начал задыхаться и бледнеть, приехавшие врачи скорой не смогли ему помочь. Об этом сообщило издание «Регион Online» со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета России по Пензенской области.

Известно, что школьник учился в лицее №73. Он не жаловался на плохое самочувствие и «подавал большие надежды».

В лицее, где он учился, работает его бабушка. Ее госпитализировали после новостей о смерти внука.

Ранее стало известно, что в городе Балашове Саратовской области 16-летний подросток внезапно упал на пол и умер. Следователи не обнаружили на теле подростка признаков насилия.

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