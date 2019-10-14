Российский школьник умер во время игры в футбол

В подмосковных Люберцах школьник умер во время игры в футбол. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
По данным ведомства, инцидент произошел 13 октября. В этот день во дворе жилого дома нашли тело 13-летнего мальчика. Во время игры в футбол школьник почувствовал себя плохо и потерял сознание. Он умер до приезда скорой.
СКР начал проверку по факту произошедшего.
Как пишет «Московский комсомолец», по словам врачей, школьник умер от разрыва аорты. Предположительно, его недообследовали, так как в школе у мальчика была первая группа здоровья. Отмечается, что он был уроженцем Афганистана. У него есть сестра-пятиклассница и брат-второклассник.
8 октября восьмилетний школьник умер на глазах у одноклассников на уроке физкультуры в Йошкар-Оле. Отмечается, что он упал замертво на глазах у других школьников и учителя.