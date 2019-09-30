Российский десятиклассник умер на уроке физкультуры

В Алтайском крае десятиклассник школы в селе Чоя умер во время выполнения физического упражнения. Об этом сообщается на сайте краевого управления Следственного комитета (СК).

По данным главка, утром 30 сентября подросток почувствовал себя плохо, выполняя упражнение на перекладине. Несмотря на оказанную медпомощь школьного врача и учителя физкультуры, он умер. Тело юноши направили на судмедэкспертизу.

Следствие также выяснит, при каких обстоятельствах школьника допустили в спортивный зал и обследовали ли его перед этим.

10 сентября в городе Ивдель Свердловской области на 14-летнего подростка упали ворота, из-за чего мальчик умер. В МВД рассказали, что во время игры с мячом подросток стоял в воротах, подпрыгнул и ухватился двумя руками за верхнюю перекладину конструкции. Он начал раскачиваться из стороны в сторону, из-за чего ворота упали и придавили его. По данным Следственного комитета, смерть подростка наступила от черепно-мозговой травмы. СК возбудил дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

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