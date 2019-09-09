Ребенок умер после падения дерева в российском детском саду

В Краснодаре умер один из двух детей, на которых упало дерево в детском саду №48. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры. Ведомство организовало проверку.

«В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь, один из пострадавших воспитанников от полученных травм скончался», — говорится в сообщении прокуратуры. Установлено, что дети, на которых упало дерево, ходили в ясельную группу.

Ранее 9 сентября стало известно, что в Краснодаре на воспитанников детского сада во время прогулки упало дерево, пострадали воспитательница и двое детей. Инцидент произошел в 10:20 в детском саду №48 на Красной улице, 167. Один из пострадавших детей находился в тяжелом состоянии, воспитательница получила перелом ноги.

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