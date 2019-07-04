Упавшее дерево убило мальчика в Москве

Двухлетний ребенок погиб в Москве в результате падения на него дерева, которое свалилось из-за сильного порыва ветра. Снятое очевидцами видео с места инцидента опубликовал РЕН ТВ.

По словам горожан, в момент падения мальчик и его брат-близнец играли на детской площадке в Гольяновском проезде, потом раздался громкий крик. Одна из местных жительниц рассказала, что выбежала на улицу из квартиры, ребенок лежал под деревом, рядом была мать, которая безрезультатно пыталась вытащить его. Вскоре прохожим удалось оттащить дерево и достать малыша, но было поздно и спасти его не удалось.

Сейчас женщина со вторым сыном находится под наблюдением медиков.

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