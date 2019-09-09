В российском детсаду дерево упало на детей и воспитательницу

В Краснодаре на воспитанников детского сада во время прогулки упало дерево, пострадали воспитательница и двое детей. Об этом сообщила краевая прокуратура, передает РИА Новости.

Инцидент произошел 9 сентября в 10:20 в детском саду 48 на Красной улице, 167. Один из пострадавших детей находится в тяжелом состоянии, воспитательница получила перелом ноги.

Прокуратура начала проверку.

4 июля в Москве двухлетний ребенок погиб из-за того, что на него упало дерево, свалившееся из-за сильного порыва ветра. В момент падения мальчик и его брат-близнец играли на детской площадке, и внезапно раздался громкий крик. Одна из соседок рассказала, что мать пыталась вытащить сына, но безуспешно. Прохожие смогли оттащить дерево, но мальчика спасти не удалось.

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