Восьмилетний россиянин упал замертво на уроке физкультуры

Восьмилетний школьник умер на глазах у одноклассников на уроке физкультуры в Йошкар-Оле. Об этом во вторник, 8 октября, сообщили в управлении Следственного комитета по Марий Эл.

Инцидент произошел в спортзале школы. «Днем во вторник мальчик упал замертво во время урока физкультуры на глазах у детей и учителя», — говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся.

Следователи проводят проверку, на месте работает следственная группа. Назначена медэкспертиза, будут опрошены родственники мальчика. «Будет выясняться, чем болел мальчик и что с ним происходило накануне трагедии», — рассказали представители ведомства РИА Новости.

В мае детский кардиолог Леонид Макаров заявил, что российские дети умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия доступа к первой медицинской помощи. По его словам, медсестры в школах не могут помочь ребенку, потому что в учебных заведениях нет необходимого оборудования. Он указал на то, что Россия не сильно отличается от западных стран по показателям сердечных приступов у школьников, однако в Европе и США почти половину детей с остановками сердца спасают.

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