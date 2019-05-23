Российский школьник умер после урока физкультуры

В рабочем поселке Варгаши Курганской области 15-летний школьник умер после урока физкультуры. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 13 мая в одной из школ рабочего поселка. Подростку стало плохо на уроке физкультуры, он упал. Школьника в тяжелом состоянии госпитализировали сначала в районную больницу, затем — в областную детскую больницу имени Красного Креста. Спустя пять дней, 18 мая, подросток умер.

Причина смерти школьника устанавливается. По факту инцидента проводится доследственная проверка. Будут изучены причины и условия в школе, которые могли привести к смерти ребенка.

Ранее были раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках. По словам Леонида Макарова, руководителя Центра синкопальных состояний и сердечных аритмий у детей и подростков, чаще всего школьники умирают из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.

По его словам, в России количество сердечных приступов у школьников в год не намного превышает статистику многих цивилизованных стран, но на Западе почти половину детей с остановкой сердца удается спасти.

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