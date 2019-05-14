Российские школьники получили ожоги глаз на уроке физкультуры

В одной из школ Красноярска пятеро детей получили ожоги во время урока физкультуры. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 27 апреля в школе номер 45. Учитель физкультуры проводил урок по по художественной гимнастике в помещении зала дзюдо. По неустановленным причинам в этот момент в зале включились бактерицидные лампы вместо обычных, из-за которых школьники получили ожоги глаз.

Пострадали дети в возрасте от 5 до 8 лет. По факту инцидента назначена проверка.

Бактерицидные лампы часто используют для обеззараживания помещений школ и детских садов. Эта лампа создает ультрафиолетовое излучение, опасное для зрения и кожи. Работать с ней рекомендуется в специальных очках.

В прошлом году в Иркутске дети ставили химические опыты со спиртосодержащей жидкостью, что привели к возгоранию в местном торговом центре. Они получили ожоги. Из ТЦ эвакуировали 1,5 тысячи человек.

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