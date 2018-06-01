Ставившие химические опыты в иркутском ТЦ дети получили ожоги

В Иркутске детские химические опыты со спиртосодержащей жидкостью привели к возгоранию в торговом центре «Комсомолл», передает ТАСС в пятницу, 1 июня.

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В региональном Минздраве агентству сообщили, что в результате инцидента пострадали до восьми человек. «Основные повреждения — это поражения пламенем. По предварительным данным, степени ожога — 1-я и 2-я степень», — отметили в ведомстве.

Из ТЦ эвакуировали 1,5 тысячи посетителей. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В региональном главке МЧС пояснили, что к ним поступило сообщение о возгорании на третьем этаже «Комсомолла», где находится детская комната. «Но возгорания самого не было, есть данные, что воспламенилась жидкость, с которой проводили эксперименты», — сообщили пожарные.

Воспламенение на площади один квадратный метр было ликвидировано.

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