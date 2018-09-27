Российский школьник скончался на уроке физкультуры

В Пермском крае подросток 2005 года рождения скончался на уроке физкультуры, проходившем на стадионе, говорится на сайте регионального управления Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело о халатности (часть 2 статьи 293 УК РФ) и причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ). Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Во время занятия у школьника внезапно остановилось сердце, сообщили РИА Новости в краевом Минздраве. Прибывшей через пять минут бригаде скорой удалось его реанимировать, но по пути к больнице у подростка вновь произошла остановка сердца, и реанимировать его во второй раз уже не получилось.

11 мая сообщалось о гибели на физкультуре 16-летней ученицы одной из школ Новой Москвы. На вызов прибыли три бригады скорой помощи. Они осмотрели девушку и констатировали ее смерть.

В 2016-2017 учебном году на уроках физкультуры погибли 211 российских школьников, сообщала Ольга Васильева, занимавшая пост главы Минобрнауки. Чтобы бороться с подобными инцидентами, в министерстве планировали вернуть существовавшие прежде группы здоровья, принадлежность к которым определяет допустимую меру нагрузки.

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