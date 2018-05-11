Российская школьница пришла на урок физкультуры и умерла

Московские следователи устанавливают причины смерти ребенка во время урока физкультуры. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета (СК).

По информации РИА Новости, инцидент произошел в школе № 2083. По предварительным данным, 16-летняя ученица одной из школ Новой Москвы почувствовала себя плохо во время урока. «Ребенок потерял сознание и впоследствии скончался. Учитель оказал первую помощь и незамедлительно вызвал скорую», — уточнили в СК.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы столичного департамента здравоохранения, на вызов в школу приехали три бригады скорой помощи. Врачи осмотрели девочку и констатировали ее смерть. Причины случившегося пока не установлены.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр места происшествия, опрашивают сотрудников школы и одноклассников погибшей.

Похожий случай произошел осенью 2017 года в Красноярске. Тогда на уроке физкультуры 10-летнему мальчику стало плохо во время бега, он упал и потерял сознание. Прибывшему наряду скорой помощи не удалось реанимировать ребенка.

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