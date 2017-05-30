Подросток умер на тренировке по кикбоксингу в Липецкой области

В городе Елец Липецкой области 14-летний подросток умер на тренировке по кикбоксингу, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Отмечается, что 28 мая во время спарринга в спорткомплексе «Локомотив» школьник потерял сознание. Реанимационные мероприятия не дали положительного результата.

Как сообщает телеканал «360», возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В феврале в подмосковном Подольске подросток скончался после хоккейной тренировки. В раздевалке 14-летнему школьнику стало плохо, он упал, потеряв сознание, спасти его медикам не удалось. Отмечалось, что мальчик занимался хоккеем с пяти лет, проблем со здоровьем не было.