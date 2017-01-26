В Приамурье у 16-летнего школьника случился инфаркт на тренировке

16-летнего воспитанника детско-юношеской спортивной школы № 1 города Белогорск Амурской области с инфарктом увезли с тренировки в реанимацию. Об этом сообщается в четверг, 26 января, на сайте администрации населенного пункта.

Инцидент произошел 25 января. Учащемуся (его имя не указывается) стало плохо во время занятий в секции легкой атлетики. Тренер вызвал скорую, приехавшие врачи оценили состояние пострадавшего как тяжелое, оказали ему экстренную помощь и доставили в реанимацию.

«Установлен диагноз: серьезная сердечная патология. На практике белогорских врачей это первый случай инфаркта, диагностированный в 16 лет. В 25-летнем возрасте для нас он является крайней редкостью. На моей практике это вообще первый случай», — заявил главврач Белогорской больницы Андрей Рудь.

Он подчеркнул, что спасти подростку жизнь удалось благодаря своевременной помощи тех, кто был с ним рядом. В настоящее время юноша находится в реанимации детской областной больницы, его состояние стабильное, больной в сознании.

Также отмечается, что ранее десятиклассник занимался в военно-патриотическом клубе и прыгал с парашютом.

22 ноября 2016 года восьмиклассник умер во время тренировки по карате в городе Баксан Кабардино-Балкарии. На занятии он получил удар в солнечное сплетение, в результате чего его сердце остановилось. Прибывшие на место медики констатировали смерть. Школьник посещал секцию четыре года.