Российский подросток внезапно упал на пол и умер без видимых причин

В городе Балашове Саратовской области 16-летний подросток внезапно упал на пол и умер. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, вечером 23 января подросток находился в гостях у бабушки и дяди. Внезапно на глазах родственников он упал на пол и перестал подавать признаки жизни. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Следователи не обнаружили на теле подростка признаков насилия. Ведомство начало доследственную проверку и назначило судебно-медицинское исследование для установления причины смерти.

В ноябре 2019 года 11-летний школьник из Хабаровска внезапно умер после того, как сильно закричал, схватился за голову и упал. Предположительно, у него произошел разрыв аневризмы. Скорая приехала через 10 минут после вызова, но врачи не успели помочь ребенку.

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