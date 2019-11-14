В российской школе внезапно умер ученик

В Хабаровске в школе №58 умер 11-летний ученик 5 класса. По предварительным данным, мальчику стало плохо перед уроками. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

По словам очевидцев, мальчик сильно закричал, схватился за голову и упал. Предположительно, у него произошел разрыв аневризмы, но точную причину смерти покажет вскрытие. Скорая выехала на вызов в 07:43 и была на месте в 07:52, но врачи не успели помочь.

В Минздраве выяснили, что ребенок регулярно проходил профилактические осмотры. Как сообщил ТАСС, прокуратура начала проверку.

Ранее в подмосковных Люберцах школьник умер во время игры в футбол. Инцидент произошел 13 октября. В этот день во дворе жилого дома нашли тело 13-летнего мальчика. Во время игры в футбол школьник почувствовал себя плохо и потерял сознание. Он умер до приезда скорой.

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