Россия
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Смерть пострадавшего при стрельбе в благовещенском колледже опровергли
Онлайн-магазин предложил купить рождественский свитер и ощутить «шерстяную боль»
Зеленский рассказал об освобождении украинцев от рабства
Женщина сорвала миллионный куш через считаные минуты после исцеления от рака
Motorola воскресила легендарную раскладушку Razr
Паралимпийская спортсменка отдала мошеннику миллионы рублей ради протезов
Россия заплатила Украине компенсацию за грязную нефть
Популярная блогерша созналась в работе в секс-индустрии до рождения детей
Охранник рассказал про проход стрелка с оружием в благовещенский колледж
На трамваи для москвичей потратят миллиард рублей 
Новости партнеров

В российской школе внезапно умер ученик

Перейти в «Мою Ленту»

В Хабаровске в школе №58 умер 11-летний ученик 5 класса. По предварительным данным, мальчику стало плохо перед уроками. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

По словам очевидцев, мальчик сильно закричал, схватился за голову и упал. Предположительно, у него произошел разрыв аневризмы, но точную причину смерти покажет вскрытие. Скорая выехала на вызов в 07:43 и была на месте в 07:52, но врачи не успели помочь.

В Минздраве выяснили, что ребенок регулярно проходил профилактические осмотры. Как сообщил ТАСС, прокуратура начала проверку.

Ранее в подмосковных Люберцах школьник умер во время игры в футбол. Инцидент произошел 13 октября. В этот день во дворе жилого дома нашли тело 13-летнего мальчика. Во время игры в футбол школьник почувствовал себя плохо и потерял сознание. Он умер до приезда скорой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В школе Хабаровска умер 11-летний мальчик
Российский школьник умер во время игры в футбол
Восьмилетний россиянин упал замертво на уроке физкультуры
Другие материалы рубрики
Россия00:03Сегодня

«Антибиотики покупают все кому не лень. Это плохо»

Россияне придумывают себе болезни и неправильно лечат грипп. Это может стоить им жизни
10:32Сегодня

В России оценили итоги переговоров Эрдогана и Трампа по С-400

10:28Сегодня

В российском регионе объявили траур после двух автокатастроф

10:02Сегодня

Умер один из пострадавших при стрельбе в благовещенском колледже

Россия00:0111 ноября

«Насилие вдруг стало нормой»

Почему россиянок вынуждают становиться убийцами вместо того, чтобы защитить их
09:54Сегодня

В России задумали возродить советские профилактории для алкоголиков

09:09Сегодня

Раскрыты подробности стрельбы в колледже Благовещенска

09:17Сегодня

Насильникам и убийцам захотели запретить работать в такси в России

Россия00:0310 ноября

«Граждане жили с фигой в кармане»

Советские люди хотели свободы и научились прятаться от власти. Как им это удалось?
08:32Сегодня

Погибший при стрельбе в колледже Благовещенска планировал свадьбу

08:08Сегодня

Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиками в Забайкалье

07:52Сегодня

Стало известно состояние пострадавших при стрельбе в Благовещенске

Россия
В российской школе внезапно умер ученик
«Антибиотики покупают все кому не лень. Это плохо»
Россияне придумывают себе болезни и неправильно лечат грипп. Это может стоить им жизни
В России оценили итоги переговоров Эрдогана и Трампа по С-400
«Насилие вдруг стало нормой»
Почему россиянок вынуждают становиться убийцами вместо того, чтобы защитить их
В российском регионе объявили траур после двух автокатастроф
«Стакан заменяет глоток свободы»
 
Умер один из пострадавших при стрельбе в благовещенском колледже
Все материалы
Мир
Евросоюз посчитал Россию «стратегической проблемой»
Кто здесь власть
Ближний Восток нужен и России, и США. С кем им придется бороться?
Россия отправила вертолеты и «Панцирь» к месту патрулирования в Сирии
Эво МоралесСамый боливийский лидер
Моралес любил жевать коку, быть президентом и дружить с Россией. Почему он потерял власть?
Беглый Моралес захотел вернуться в Боливию
«Мы были людьми второго сорта, теперь — третьего»
Трущобы, наркотики и контейнеры с трупами. Как живет самый криминальный город Африки
В США заблокировали резолюцию о признании геноцида армян после визита Эрдогана
Все материалы
Бывший СССР
Украинский суд освободил организатора «убийства» Бабченко
В Херсоне активисты и друзья Екатерины Гандзюк провели несколько акций, чтобы напомнить: заказчики убийства до сих пор на свободе«Я их недооценила»
Активистку жестоко убили за борьбу с коррупцией на Украине. Зеленский решил найти виновных
На Украине рассказали о небольшой победе в гибридной войне
Высадка десанта на остров Сааремаа«Красной армии пришлось вжиматься в землю»
Эти острова стали ключом к освобождению Прибалтики от нацистов. Сражение за них шло месяц
В Белоруссии объяснили отказ от российской военной базы
Экстремисты из Народного фронта Молдавии преградили путь военной технике, идущей на парад. 1989 год«Было страшно всем»
30 лет назад руководство СССР закрыло глаза на беспорядки в Молдавии. Это привело к войне
Вакарчук и женщины-депутаты отказались работать из-за секс-скандала
Все материалы
Экономика
Россия заплатила Украине компенсацию за грязную нефть
Земля — крестьянам!
Земельная реформа раскалывает Украину. Почему ее результат никто не может предсказать?
Раскрыты гастрономические предпочтения богатых россиян
День раздора
Россияне хотят перейти на четырехдневку. Чем они готовы пожертвовать?
В России начнут по-новому выявлять подделки в промышленности
Раздевай и властвуй
Секс веками остается желанным товаром. Кто определяет его цену и почему она меняется?
Парадные машины из «Кортежа» Путина проверили на прочность
Все материалы
Силовые структуры
Охранник рассказал про проход стрелка с оружием в благовещенский колледж
В колледже в Благовещенске произошла стрельба
Студент пронес в здание ружье и открыл огонь по одногруппникам. После он покончил с собой
Раскрыт критический недостаток системы охраны колледжа в Благовещенске
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Месть сочли причиной стрельбы в колледже в Благовещенске
Дмитрий Лысаковский «Каждую неделю кто-то умирал от передоза»
Главный разведчик ДНР — о годах в московских СИЗО, тюремных тайнах и знаменитых арестантах
Глава СКР направил в Благовещенск опытных криминалистов
Все материалы
Наука и техника
Motorola воскресила легендарную раскладушку Razr
Дневник пехотинца Гитлера
Как развлекались и что видели солдаты вермахта в перерывах между боями
ФСБ рассекретила зверства эстонских карателей под Псковом
«Красные и белые не примирятся никогда»
Гражданская война кончилась сто лет назад. Почему она до сих пор разделяет Россию?
Названа новая опасность сладостей для здоровья
Звездные буржуи
Люди начали покорять космос, но сделали его только хуже: Outer Worlds
Опровергнут миф о появлении древнего разума
Все материалы
Спорт
Чемпиона по тайскому боксу застрелили в Москве
Алина Загитова«Русские фигуристки мозолят глаза»
Почему судьи занижают оценки Загитовой и Туктамышевой?
Ибрагимович попрощался с «Лос-Анджелес Гэлакси»
«Мы играли, как настоящие победители»
«Ливерпуль» разделался с «Сити», «Лестер» снова победил — главные события тура АПЛ
Российский чемпион НБА рассказал о преимуществах получения гражданства США
Верона ван де Лер«Между гимнастикой и порно нет большой разницы»
Она соперничала с Хоркиной, но бросила спорт и стала звездой фильмов для взрослых
Джастин Бибер спародировал хоккеиста Панарина и был осмеян фанатами
Все материалы
Культура
Рэпер Kodak Black сел в тюрьму почти на четыре года
Зверский детектив, оборотни и человек с черными усами
Что читать детям и подросткам этой осенью: 15 лучших книг
Disney вырезал Майкла Джексона из «Симпсонов»
Отвечай за слова
Почему самая амбициозная русская рок-группа Shortparis — не то, чем кажется
Робби Уильямс прожил 13 лет без мобильного телефона
Родина забудет
Этот фильм шел во всех кинотеатрах России. Его не спасли от провала даже Машков и Петров
«Джокер» побил два новых рекорда
Все материалы
Интернет и СМИ
Популярная блогерша созналась в работе в секс-индустрии до рождения детей
Пол Джон Ноулз«Через неделю я захотела сбежать от него»
Журналистка в шутку назвала любовника «душителем». Она не знала, что он убил 20 человек
Эмоционального жениха из «Давай поженимся!» предложили отправить в психушку
Юрий Дудь«Многие хвастаются своим богатством и сходят с ума»
Они помогают создавать из обычных людей кумиров. Кто стоит за самыми популярными блогерами
Записка одинокого ветерана растрогала окружающих и позволила ему обрести друзей
Остановите планету
Эти фотографы показали, как человечество по кускам собирает загубленный им мир
Кирилла Терешина заметили с «руками-базуками» после удаления «рук-базук»
Все материалы
Ценности
На голове российского полковника заметили странный котелок
То, что скрыто
Когда-то лицо прикрывали только при болезни и на войне. Почему носить маску стало модно?
Модель оказалась одновременно слишком худой и слишком толстой для работы
circa 1925: Guests clustered in a doorway watch as Mustafa Kemal Ataturk, President of the Turkish Republic, dances with his adopted daughter at her wedding. The gesture demonstrated both his policy of Westernisation and Satisation (a deliberate Anti-Islamic line). (Photo by Hulton Archive/Getty Images)«Рожденный стать султаном»
Женщины, алкоголь и гигантская яхта: роскошная жизнь Ататюрка
Модный бренд выставил на продажу елочные игрушки с намеком на секс
РианнаСоблазн свободы
Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться
50-летняя бывшая супермодель снялась в купальнике и восхитила поклонников
Все материалы
Путешествия
Туристы заплатили за отдых в несуществующем отеле и поселились на руинах
Звезда Востока
Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
Россиян предупредили об опасности «синдрома отсутствия отпуска»
«Здесь белый турист — полубог или даже полудьявол»
Россиянин решил обойти пешком остров Занзибар. Что из этого вышло
Еще несколько клиентов отказались от проблемного Boeing 737 MAX
«Раскрепощенные женщины переодеваются прямо на улице»
Еще один курорт заманивает россиян системой «все включено». На этот раз — китайский Хайнань
Российская пассажирка бизнес-класса устроила дебош на борту
Все материалы
Из жизни
Женщина застукала возлюбленного с другой и жестоко ему отомстила
«Какой из него Джеймс Бонд, он ящериц боится»
Советский агент разбогател, добывая секреты за бутылку виски. Его деньги достались жулику
Обнаружен «щенок-единорог»
«Я хочу стать лучшей версией себя»
Как живет самая красивая пацифистка на Земле
Девушка легла спать с головной болью и не проснулась
Тряхнули стариной
Эти пенсионеры искали острые ощущения. Они решили возить наркотики и помогать гангстерам
Годами стоявший на полке чайник со сколом принес мужчине состояние
Все материалы
Премьеры главной мотовыставки мира
Самые интересные новинки шоу EICMA в Милане
11 злющих броневиков российской полиции
Восьмиколесный 26-тонный грузовик с водометной пушкой и еще 10 спецмашин МВД России
Первый тест новой Toyota RAV4
Тест кроссовера, который пережил смену поколений и изменился до неузнаваемости
Самые некрасивые автомобили в мире
Десять машин с неудачным дизайном по версии зарубежных журналистов
Ferrari представила новый спорткар в ретростиле
Toyota Camry получила полный привод от RAV4
Российский Subaru Forester обновился и подорожал
Все материалы
Дом
Россиянин лишился квартиры из-за жадности
«Ощутил жгучую боль в спине и будто удар в живот»
Голые клиенты, нападения и убийства: будни российского риелтора
В Москве обвалился спрос на вторичные квартиры
Полный застой
Коммунисты застроили Европу ужасающими зданиями. Теперь все от них в восторге
Названы города России с дешевыми съемными комнатами
«У меня было несколько квартир. Я их продал — и перекрестился»
Почему покупать жилье на главном курорте России опасно для нервов и кошелька
Дом историка-расчленителя Соколова решили сделать достопримечательностью
Все материалы
Нацпроекты
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
«Все может закончиться трагически»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
Россияне стали чаще подавать заявки на патенты
Россиянам предсказали сокращения в крупных компаниях
Все материалы