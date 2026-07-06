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08:54, 6 июля 2026Россия

В оставшемся без света Севастополе восстановили энергоснабжение

Губернатор Развожаев: В Севастополе восстановили электроснабжение по резервной схеме
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В обесточенном ночью Севастополе вернули энергоснабжение на большинстве объектов. Питание восстановлено по резервной схеме, однако стоит понимать, что отключения еще могут произойти, о чем написал губернатор Михаил Развожаев в своем канале в мессенджере «Макс».

По его данным, сейчас энергетикам удалось перезапитать по резервным схемам практически все объекты. Электроэнергия вернулась в большинство жилых домов Севастополя, уточнил чиновник. По мере того, как будут снимать ограничения, остальные потребители получат свет поэтапно.

Чтобы ликвидировать перегруз электрических сетей за пределами региона и не допустить аварии во всей энергосистеме, возможны еще дополнительные ограничения электроснабжения. Их решили проводить точечно и только по необходимости, отметил губернатор.

«График будет опубликован в канале "Севастопольэнерго"», — добавил Развожаев.

6 июля после полуночи в Севастополе прозвучала воздушная тревога. В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергетической инфраструктуре город остался без света.

Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей экономить заряд телефонов. Горожанам рекомендовали не перегружать сеть, когда появится электричество.

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