Севастополь в результате атаки ВСУ остался без электроснабжения

Севастополь остался без света в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя наш город временно остался без электроснабжения. На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения», — сообщил он.

Глава региона предупредил, что из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы не выйдут на линии утром. Он призвал жителей экономить заряд телефонов и не перегружать сеть, когда появится электричество.

Ранее в Крыму отчитались о ситуации с топливом. По словам министра топлива и энергетики полуострова Владимира Воронкина, к настоящему времени топливо поступило в продажу на более чем ста автозаправочных станциях (АЗС) Крыма.