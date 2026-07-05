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14:41, 5 июля 2026Экономика

В Крыму отчитались о ситуации с топливом

Власти Крыма отчитались о поступлении топлива в продажу на 112 региональных АЗС
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

К настоящему времени топливо поступило в продажу на более чем ста автозаправочных станциях (АЗС) Крыма. Об этом заявил министр топлива и энергетики полуострова Владимир Воронкин, его слова приводит РИА Новости.

Реестр АЗС, в которых можно приобрести автомобильное топливо, доступен на сайте отраслевого регионального министерства, уточнил он. Сейчас в перечне числятся 112 АЗС, резюмировал Воронкин.

В дальнейшем перечень АЗС, где можно купить бензин, будет обновляться по мере поступления новых партий топлива, констатировал руководитель профильного ведомства.

Проблемы с доступностью автомобильного топлива в Крыму возникли на фоне участившихся атак украинских беспилотников на трассу «Новороссия», соединяющую полуостров с Ростовом-на-Дону. В результате в конце мая премиальную марку бензина АИ-95 в регионе стали продавать по талонам, а на подъездах к автозаправочным станциям начали формироваться длинные очереди.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что региональные власти ведут активную работу по обеспечению полуострова топливом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал сделать все возможное, чтобы как можно скорее вернуть АИ-92 и АИ-95 на заправки. Сложившуюся ситуацию он объяснил «логистическими сложностями, причины которых известны».

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