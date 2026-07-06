Власти объявили о повреждениях в районе полигона и портов Ленобласти после атаки ВСУ

Губернатор Дрозденко объявил о повреждениях в районе портов Усть-Луга и Высоцк

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) районах портов Усть-Луга и Высоцк и Лужского полигона в Ленинградской области есть повреждения объектов инфраструктуры. Об этом объявил губернатор региона Александр Дрозденко.

Как заявил представитель власти, последствия на указанных объектах уже устраняются. Масштаб разрушений в портах и на полигоне неизвестен.

«По предварительным данным, никто не пострадал. Информация уточняется», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Калужской области после атаки беспилотников на промышленном предприятии вспыхнул пожар.