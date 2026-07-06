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08:53, 6 июля 2026Моя страна

Россиянка расписала Краснодар розами

Жительница Краснодара украсила асфальт в центре города розами
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Жительница Краснодара украсила улицы города сотнями роз. Как пишет Mash Kub, так россиянка Дарьи Дивная решила привлечь внимание к историческому центру.

По ее словам, ее отец является архитектором, который участвовать в строительстве Триумфальной арки Краснодара, а мать много лет выращивает английские пионовидные розы, что и послужило вдохновением для рисунков.

По мнению художницы, центр города нуждается не только в сохранении, но и в новой эстетике. Она считает, что Краснодар должен стать креативной столицей юга.

Ранее российская туристка Елена побывала в селе Лермонтово в Краснодарском крае и рассказала о плюсах и минусах отдыха в этом месте.

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