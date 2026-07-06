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05:30, 6 июля 2026Путешествия

Россиянка описала пляж в Краснодарском крае фразой «люди стоят бок о бок друг к другу»

Алина Черненко

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Российская туристка Елена побывала в селе Лермонтово в Краснодарском крае и рассказала о плюсах и минусах отдыха в этом месте. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Под зонтиком» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что пляжи на курорте чистые, но вода мутноватая из-за песчаного дна. Соотечественница удивилась, что людей на берегу оказалось много, несмотря на самое начало сезона. «Пик приезда отдыхающих придется на июль-август. Даже не представляю, что здесь будет… Если уже сейчас люди стоят почти бок о бок друг к другу», — такими фразами описала увиденное Елена.

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Она добавила, что в 2024 году пляж, находящийся ближе к горе Ежик, был полон мусора, но сейчас ситуация изменилась. Грязи там больше нет, строители возводят новые навесы, которые протянулись почти до пирса. Но из-за работ по благоустройству в прибрежной зоне местами лежат стройматериалы и иногда бывает шумно.

«И еще неприятный момент. Перед входом на пляж и в этом году снова караулят отдыхающих товарищи с животными. Неужели кто-то еще делает с ними фото. Когда же закончится эта эксплуатация в жару обезьянок и птичек», — возмутилась туристка.

Россиянка также призналась, что в селе можно найти жилье на любой вкус и кошелек. Номера в гостевых домах стоят от 1,5 до 5 тысяч рублей и выше.

Ранее сообщалось, что россияне летом массово устремились в Краснодарский край. Спрос на отдых в Анапе, Лермонтово, Витязево и Дивноморском вырос в два раза.

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