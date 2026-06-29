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17:55, 29 июня 2026Моя страна

Россияне летом массово устремились в один регион страны

Наибольший рост спроса на отдых внутри России в июле отметили в Краснодарском крае
Алина Черненко

Фото: Dragon Images / Shutterstock / Fotodom

Наибольший рост спроса на отдых внутри страны в июле 2026 года отметили на курортах Краснодарского края. О том, что россияне массово устремились в этот регион, говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», которое оказалось в распоряжении RT.

По данным источника, в Анапе, Лермонтово, Витязево и Дивноморском спрос вырос в два раза, в Кабардинке — на 47 процентов, в Геленджике — на 38 процентов, в Джубге — на 20 процентов, а в Краснодаре — на 18 процентов. Отмечается, что на турпотоке положительно отразился запуск аэропорта.

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В исследовании также говорится, что средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах России летом 2026 года составляет 6,4 тысячи рублей.

Ранее россиянам назвали популярные внутренние направления для летнего отдыха без жары. В список вошли Светлогорск, Зеленоградск, Алтай и Камчатка.

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