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16:03, 9 июня 2026Моя страна

Россиянам назвали популярные направления страны для летнего отдыха без жары

Алтай назван популярным направлением для летнего отдыха без жары
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Калининградскую область и Алтай назвали популярными направлениями России для летнего отдыха без жары. Об этом рассказала директор офиса продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская, ее комментарий оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалиста, жители страны все чаще стали отдавать предпочтение местам, где летом температура держится в пределах 25 градусов. К примеру, особой популярностью пользуются калининградские Светлогорск и Зеленоградск, а также Алтай и Камчатка.

«Алтай подходит как для активных путешествий, так и для спокойного семейного отдыха. Камчатка летом становится одним из наиболее ярких и впечатляющих направлений для путешествий: вулканы, рафтинг, морские прогулки и уникальная природа делают этот регион особенно востребованным», — отметили в компании.

Ранее стало известно, что россияне начали чаще путешествовать и проводить отпуск внутри страны в 2026 году.

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