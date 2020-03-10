Российский школьник напился энергетиков и умер

На востоке Москвы 16-летний школьник выпил как минимум четыре банки энергетика и умер. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, подростка обнаружили мертвым 9 марта. Его пытались разбудить младший брат и мать, но к тому моменту у ребенка уже остановилось сердце. В его комнате нашли пустые банки от энергетиков. Также мать погибшего уточнила, что находила у него снюс и наркотики. Кроме того, подросток курил, но мать не препятствовала этому.

Погибший учился в 8 классе, уточняет издание. Его оставили на второй год, поскольку он полгода не ходил в школу, а затем решили перевести на домашнее обучение. Кроме того, мальчик воспитывался в многодетной семье, где был старшим ребенком.

Ранее сообщалось о 14-летней школьнице из якутского города Ленск, которая умерла от удара током, взяв телефон с собой в ванную комнату. В ванной, где ее нашли, телефон был подключен к розетке. Зарядное устройство деформировалось, а у телефона оплавился корпус. Сам мобильный лежал на кромке ванны.

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