Выпавшего из окна москвича оштрафуют за нарушение самоизоляции

Видео: t.me/bazabazon

Москвича Антона Козлова, чуть не упавшего с балкона, оштрафуют за нарушение самоизоляции. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, видео, снятое соседями, опубликовало издание Baza.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 апреля, в районе Некрасовка. Мужчина выпал из окна 15-го этажа, делая селфи, и в течение примерно 15 минут висел, пока его держала за руки женщина. По данным Mash, спустя четверть часа на помощь пришли проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД.

Полицейские выписали Козлову штраф за нарушение самоизоляции: оказалось, что он находился в гостях, нарушая установленный режим передвижения по городу.

Оперативный штаб Москвы сообщил, что за 11 апреля полиция составила 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении размера штрафа за нарушение карантина. Теперь нарушителям придется заплатить от 15 до 40 тысяч рублей.

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