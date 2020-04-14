В России разрешили использовать 11 тестов на коронавирус

В России зарегистрировали и разрешили использование 11 тест-систем для диагностики коронавируса. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.
В ведомстве уточнили, что медицинские изделия не являются экспресс-тестами.
В сообщении также сказано, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об отсутствии в мире вакцины против коронавируса. В организации пояснили, что средства с «заявленным профилактическим действием» в отношении инфекции могут быть опасны для здоровья.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России разработали еще один препарат от коронавируса, его клинические испытания начнут через 10-12 дней. По словам Мурашко, специалистам удалось создать полностью российский аналог. Ранее препарат уже тестировали ученые из других стран.
С 14 апреля в Москве начнут тестировать врачей на антитела к новому кронавирусу. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, это позволит определить, насколько защищены медики, а также проверить эффективность вакцины против коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения