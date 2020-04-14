В России разрешили использовать 11 тестов на коронавирус

В России зарегистрировали и разрешили использование 11 тест-систем для диагностики коронавируса. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.

В ведомстве уточнили, что медицинские изделия не являются экспресс-тестами.

В сообщении также сказано, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об отсутствии в мире вакцины против коронавируса. В организации пояснили, что средства с «заявленным профилактическим действием» в отношении инфекции могут быть опасны для здоровья.

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Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России разработали еще один препарат от коронавируса, его клинические испытания начнут через 10-12 дней. По словам Мурашко, специалистам удалось создать полностью российский аналог. Ранее препарат уже тестировали ученые из других стран.

С 14 апреля в Москве начнут тестировать врачей на антитела к новому кронавирусу. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, это позволит определить, насколько защищены медики, а также проверить эффективность вакцины против коронавируса.

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