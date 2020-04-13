Названы сроки начала тестирования на иммунитет к коронавирусу в России

Тестирование на определение антител к коронавирусу может начаться в России уже в ближайшие дни. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе ««Москва. Кремль. Путин»», которая вышла на телеканале «Россия 24».

«Думаю, что уже на следующей неделе мы как раз будем это запускать», — сказала Голикова в разговоре с журналистами на прошлой неделе.

По ее словам, первыми тест сдадут медики.

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