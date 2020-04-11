Появились подробности испытаний вакцины от коронавируса в России

В России сформировали список из 60 добровольцев, на которых проведут первые клинические испытания вакцины против коронавируса. О деталях рассказал директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 2» на телеканале «Россия 1».

По словам Максютова, в числе добровольцев есть и главный разработчик препарата Ильназ Иматдинов. Клинические исследования проводятся на здоровых людях в соответствии с протоколом.

В начале апреля вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что испытания вакцины начнутся 29 июня 2020 года. Кроме того, сообщалось, что в центре «Вектор» разработана система по выявлению антител в сыворотке крови у тех, кто переболел коронавирусом.

По последним данным, в России число заразившихся коронавирусом достигло 13 584 в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных случаев, 1045 человек выздоровели.

По словам врача-инфекциониста, академика РАН Виктора Малеева, по самым оптимистичным прогнозам, эпидемия коронавируса в России завершится только к началу июня.

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