Правительство назвало дату начала испытаний российской вакцины от коронавируса

В России 60 добровольцев примут участие в испытании вакцины от коронавируса. Эта работа начнется 29 июня 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с правительством, передает РИА Новости.

Кроме того, в новосибирском центре Вектор разработана система по выявлению антител в сыворотке крови у тех, кто переболел коронавирусом, сказала она.

27 марта сообщалось, что Федеральное медико-биологическое агентство разработало семь прототипов вакцины против коронавируса. Готовую к применению вакцину ожидается получить не ранее чем через 11 месяцев.

Ранее Путин на совещании с правительством заявил, что ситуация с коронавирусом в России усложняется, то же самое, по словам российского лидера, происходит во всем мире.

По данным на 1 апреля, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. 24 человека умерли, 190 полностью вылечились. Во всем мире число зараженных достигло 861 тысячи, умерших — 42 тысяч. Более 178 тысяч человек смогли побороть болезнь.

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