Правительство назвало дату начала испытаний российской вакцины от коронавируса

В России 60 добровольцев примут участие в испытании вакцины от коронавируса. Эта работа начнется 29 июня 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с правительством, передает РИА Новости.
Кроме того, в новосибирском центре Вектор разработана система по выявлению антител в сыворотке крови у тех, кто переболел коронавирусом, сказала она.
27 марта сообщалось, что Федеральное медико-биологическое агентство разработало семь прототипов вакцины против коронавируса. Готовую к применению вакцину ожидается получить не ранее чем через 11 месяцев.
Ранее Путин на совещании с правительством заявил, что ситуация с коронавирусом в России усложняется, то же самое, по словам российского лидера, происходит во всем мире.
По данным на 1 апреля, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. 24 человека умерли, 190 полностью вылечились. Во всем мире число зараженных достигло 861 тысячи, умерших — 42 тысяч. Более 178 тысяч человек смогли побороть болезнь.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения