В половине регионов России настали «финальные стадии» распространения коронавируса

Примерно половина регионов России перешла в «финальные стадии» развития эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

«45 субъектов находятся в первой или второй фазе эпидемического процесса. Остальные субъекты — в третьей, между третьей и четвертой», — сказала Попова.

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Как пояснила Попова, специалисты выделяют четыре стадии развития эпидемической ситуации. Так, в первой фазе есть угроза завоза инфекции или имеются единичные случаи. Во второй фазе есть несколько завозных случаев инфекции, но нет ее последовательного распространения. На третьей фазе инфекция начинает распространяться внутри территории, когда заболевшие связаны с теми, кто привез инфекцию в регион. В четвертой фазе появляется настолько много случаев заболевания, что не удается установить источник для каждого зараженного.

По данным на 1 апреля, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. 24 человека умерли, 190 полностью вылечились. Во всем мире число зараженных достигло 861 тысячи, умерших — 42 тысяч. Более 178 тысяч человек выздоровели.

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