Кремль ответил на вопрос о введении режима ЧС в России

Кремль не обсуждает возможность введения режима чрезвычайной ситуации в России из-за коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Нет, не обсуждается», — заявил пресс-секретарь.
31 марта Госдума сразу в трех чтениях приняла законопроект о наделении правительства полномочиями вводить режим ЧС по всей России, в тот же день его одобрил Совет Федерации. Также согласно законопроекту правительству дается право устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения во время режима ЧС, ограничить продажу определенных медицинских изделий, совершать госзакупки у единственного поставщика в 2020 году и другие полномочия. Изменения вступят в силу, когда закон подпишет президент Владимир Путин и он будет опубликован.
В более чем 50 регионах России действует режим самоизоляции, согласно которому, россияне не должны покидать жилье без уважительных причин. К ним относятся обращение за экстренной медпомощью, выгул собак на расстоянии 100 метров от дома, вынос мусора и походы в ближайшие магазины или аптеки.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения