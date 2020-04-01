Кремль ответил на вопрос о введении режима ЧС в России

Кремль не обсуждает возможность введения режима чрезвычайной ситуации в России из-за коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, не обсуждается», — заявил пресс-секретарь.

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31 марта Госдума сразу в трех чтениях приняла законопроект о наделении правительства полномочиями вводить режим ЧС по всей России, в тот же день его одобрил Совет Федерации. Также согласно законопроекту правительству дается право устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения во время режима ЧС, ограничить продажу определенных медицинских изделий, совершать госзакупки у единственного поставщика в 2020 году и другие полномочия. Изменения вступят в силу, когда закон подпишет президент Владимир Путин и он будет опубликован.

В более чем 50 регионах России действует режим самоизоляции, согласно которому, россияне не должны покидать жилье без уважительных причин. К ним относятся обращение за экстренной медпомощью, выгул собак на расстоянии 100 метров от дома, вынос мусора и походы в ближайшие магазины или аптеки.

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