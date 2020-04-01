Путин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России усложняется. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, сообщает РИА Новости в среду, 1 апреля.
«У нас и в стране ситуация усложняется. И в мире очень сложная ситуация с коронавирусом — 850 тысяч человек уже заболели. На территории РФ, насколько я понимаю, по последним данным, 2777 случаев заболевания», — сказал он в ходе совещания с правительством.
Ранее 1 апреля сообщалось, что примерно половина регионов России перешла в «финальные стадии» развития эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В этой фазе появляется настолько много случаев заболевания, что не удается установить источник для каждого зараженного.
По данным на 1 апреля, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. 24 человека умерли, 190 полностью вылечились. Во всем мире число зараженных достигло 861 тысячи, умерших — 42 тысяч. Более 178 тысяч человек выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения