Названа доля россиян с иммунитетом к коронавирусу

Иммунитет к коронавирусу на данный момент есть только у трех процентов населения. Такую долю назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что данные были получены в ходе тестовой проверки на антитела.

10 апреля Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило две новые тест-системы, одна из которых определяет антитела к коронавирусу в крови. Эта система будет зарегистрирована в начале следующей недели.

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