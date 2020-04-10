Московские власти предупредили о ложных результатах тестов на коронавирус

Московские власти предупредили врачей о многочисленных ложноотрицательных результатах тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на факсограмму руководителям столичных медучреждений от департамента здравоохранения. Фотографию документа опубликовал Telegram-канал Baza.
«В связи с этим существуют высокие риски развития тяжелых форм заболевания», — говорится в тексте.
В депздраве отметили, что в Москве резко увеличивается число пациентов с внебольничной пневмонией. В некоторых случаях стремительно развиваются осложнения. Иногда в течение нескольких часов, но чаще на третий-пятый день болезни.
Для постановки диагноза медикам рекомендовано проводить больным компьютерную томографию легких, которая теперь считается «единственным достоверным диагностическим исследованием».
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения