Нефти и газу предсказали радикальный обвал

Нынешний кризис, связанный с эпидемией коронавируса принесет радикальные изменения на энергетический рынок. Об этом говорится в аналитическом отчете Международного энергетического агентства.

Аналитики организации предсказали обвал спроса на горючие ископаемые (нефть, природный газ, уголь), которого мир не знал со времен Второй мировой войны.

Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль отметил, что стабильность в кризисный период показывают только альтернативные источники энергии, в том числе солнечная и ветряная генерация.

По итогам года ожидается ее рост на пять процентов. Среди плюсов названы низкие операционные затраты, а также высокая способность к адаптации.

В результате, ожидают в МЭА, доля альтернативной, возобновляемой и ядерной энергетики в 2020 году достигнет исторического максимума в 40 процентов.

Между тем спрос на природный газ сократится на 5 процентов (максимальный показатель за всю историю), спрос на каменный уголь — на 8 процентов, а спрос на нефть — на 9 процентов. Это приведет к тому, что выбросы углекислого газа в мире упадут на 8 процентов, хотя в организации ожидают, что после завершения кризиса они быстро вернуться на нынешний уровень.

В МЭА призвали правительства стран и системные организации заранее подумать о проблеме дефицита инвестиций. Ведь если нефтяная, газовая и угольная отрасли не смогут поддерживать мощности, то под угрозой окажутся энергосистемы. Альтернативная энергетика нестабильна по генерации, поэтому для сглаживания пиковых значений ископаемое топливо по-прежнему необходимо.

Ранее в организации сообщили, что мировой спрос на нефти в апреле снизится на 29 миллионов баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом — это минимум с середины 1990 годов.

Накануне, 29 апреля, президент России Владимир Путин счел беспрецедентной ситуацию на мировом рынке нефти. Он подчеркнул, что ситуации, которая сложилась весной 2020 года, не было никогда в истории.

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