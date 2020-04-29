Путин счел мировой нефтяной кризис беспрецедентным

Президент России Владимир Путин счел беспрецедентной ситуацию на мировом рынке нефти. В ходе совещания по вопросам развития энергетики глава государства отметил, что проблемы отрасли носят системный характер, но подобной волатильности не было еще никогда. Об этом пишет ТАСС.

Путин указал, что с кризисом в энергетической сфере на фоне пандемии коронавируса столкнулась в последние месяцы не только Россия, но и другие государства по всему миру. Ситуация негативно повлияла на мировую экономику, и для сглаживания последствий кризиса нужно предпринимать совместные усилия, в том числе в рамках ОПЕК+.

Говоря о ситуации с нефтью в России, президент назвал главной задачей властей — обеспечение долгосрочной устойчивости всего российского топливно-энергетического комплекса. Он также потребовал не допустить дефицита топлива в стране или ограничения энергоснабжения предприятий и граждан.

Цены на нефть в 2020 году резко обвалились на фоне снижения спроса из-за пандемии коронавируса и заполненности мировых нефтехранилищ дешевым сырьем. В начале апреля российская экспортная нефть Urals опускалась ниже 10 долларов за баррель, до уровня начала 1999 года. Позднее минимум с конца прошлого века обновила Brent, опустившись ниже 16 долларов. WTI в апреле в последний день торгов майским контрактом и вовсе уходила в минус на 40 долларов впервые в истории.

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